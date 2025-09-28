Pensioni pro e contro delle formule di riscatto previste

28 set 2025

Roma 28 settembre 2025 - Il “riscatto della laurea” non è uno solo. Dietro questa formula si nascondono almeno tre vie principali (ordinaria, agevolata e per inoccupati), più alcune sotto-vie particolari (dottorati, specializzazioni mediche, titoli esteri). Tutte hanno in comune un principio: trasformare gli anni di studio – entro la durata legale del corso e non coperti da contribuzione – in anni utili ai fini pensionistici. Ma costi, effetti sull’assegno e platea cambiano molto. Vediamo, dunque, quali sono le regole-chiave per utilizzare al meglio questo strumento. Riscatto ordinario: la strada “piena” (e più cara). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

