Pendolari ripresa al rallentatore | Ogni giorno un' ora di vita in meno
Arezzo, 28 settembre 2025 – E' un malato cronico affetto da ritardi con prolungamenti dei tempi di percorrenza del 100%, ormai quasi quotidiani la linea ferroviaria Arezzo-Firenze. L'ultima settimana nera si è chiusa venerdì mattina quando l'Intercity 580 è partito dalla stazione di Arezzo alle 7,32 ha viaggiato con 67 minuti di ritardo rispetto al programma. «Per consentire un controllo tecnico al treno» ha motivato Trenitalia agli abbonati. È passato solo qualche giorno da quando l'Autorità di regolazione dei trasporti ha annunciato la proroga al blocco dei treni regionali sulla Direttissima fino a tutto il 2026, con una prosecuzione parziale nel 2027, salutata dai Comitati Arezzo e Valdarno con grande soddisfazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Il giorno dopo i problemi creati dalla caduta di cemento, la circolazione è ripresa ma persistono problemi sulla linea Malpensa-Cadorna: ulteriori accertamenti nella galleria di Castellanza. Pendolari con gli occhi puntati su tabellone e app Comitato pendolari T - facebook.com Vai su Facebook