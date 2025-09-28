Pedara ubriaco aggredisce la figlia e la minaccia di morte arrestato 59enne

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’impegno dei Carabinieri contro la violenza domestica. Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania continua a mantenere alta l’attenzione sul fenomeno della violenza di genere, intensificando le attività di prevenzione e protezione delle vittime di maltrattamenti in ambito familiare. In questo contesto, i Carabinieri della Stazione di Pedara hanno arrestato in flagranza un uomo di 59 anni, accusato di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e minacce ai danni della figlia minorenne. Le accuse saranno valutate nelle sedi giudiziarie competenti. La chiamata di emergenza della figlia. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Pedara, ubriaco aggredisce la figlia e la minaccia di morte, arrestato 59enne

In questa notizia si parla di: pedara - ubriaco

LEGIONE CARABINIERI SICILIA COMANDO PROVINCIALE DI CATANIA COMUNICATO STAMPA Acireale (CT). Controllo del territorio: denunciato un uomo ubriaco alla guida, segnalazioni per droga e sanzioni per violazioni al C.d.S. I Carabinieri della Com - facebook.com Vai su Facebook

Ubriaco picchia la figlia e la minaccia di morte se dice la verità: arrestato un 59enne - Il Comando Provinciale Carabinieri di Catania, particolarmente attento al fenomeno della violenza di genere, prosegue il suo quotidiano impegno nella tutela delle vittime di maltrattamenti in ambito f ... catanianews.it scrive

Picchia e minaccia di morte la figlia minorenne, arrestato 59enne - Avrebbe improvvisamente aggredito la figlia minorenne, svegliandola e colpendola con una violenza tale da farle sbattere la testa a terra ... Segnala grandangoloagrigento.it