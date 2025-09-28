Pechino Musetti come Sinner | doma Mannarino e va ai quarti Out Cobolli
Grande prestazione dell'azzurro, in costante controllo e vincitore in due set. Al prossimo turno affronterà Tien per avvicinare sempre più le Atp Finals. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: pechino - musetti
