Pavia | va dritto alla rotonda con lo scooter gravissimo poliziotto in pensione da pochi mesi

Pavia, 28 settembre 2025 – È stato ricoverato, in gravissime condizioni, nella Rianimazione del Policlinico San Matteo un uomo, un 60enne di Pavia, che nella notte tra ieri e oggi, domenica 28 settembre, poco dopo la mezzanotte, è uscito di strada con il suo scooter Yamaha T-Max. Il drammatico incidente è successo all'ampio rondò di via Lardirago, sulla Strada Provinciale 2 che porta alla località Cà della Terra, al di là della Tangenziale Est di Pavia. La dinamica dell'accaduto è ancora al vaglio della polizia locale del Comune di Pavia, intervenuta sul posto per i rilievi. Si è comunque trattato di un'uscita di strada autonoma, senza altri mezzi coinvolti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pavia: va dritto alla rotonda con lo scooter, gravissimo poliziotto in pensione da pochi mesi

Pavia: va dritto alla rotonda con lo scooter, gravissimo poliziotto in pensione da pochi mesi - Il sessantenne è stato sbalzato dalla sella, provocandosi traumi al torace e all’addome con sospette lesioni interne. Riporta ilgiorno.it

Incidente a Pavia, tre morti in un frontale tra auto e scooter: «Scontro violentissimo, sbalzati nel canale». Chi sono le vittime - Incidente e dramma alle porte di Pavia, dove tre persone sono morte in seguito a uno schianto avvenuto sull'ex Statale 35, tra Pavia e Borgarello, nei pressi della località Cassinino. Si legge su leggo.it