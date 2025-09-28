Pavese capolista FdI | Rappresentiamo tutti
"Sono nato a Vinci, vivo a Montelupo, ho studiato a Castelfiorentino e lavoro ad Empoli. Già solo per questo penso di poter rappresentare davvero l’Empolese Valdelsa". Si presenta così Federico Pavese, capolista di Fratelli d’Italia per l’Empolese Valdelsa alle prossime elezioni regionali, più volte candidato sindaco a Montelupo e attuale consigliere comunale di Monteluponelcuore (oltre che dirigente regionale di FDI). Per lei la Toscana è contendibile? "La Toscana rappresenta indubbiamente la sfida più difficile per il centrodestra. Ma il candidato governatore Alessandro Tomasi è una persona capace, i temi ci sono e la classe dirigente anche. 🔗 Leggi su Lanazione.it
