Paura a Caivano un proiettile consegnato in chiesa a don Patriciello Meloni | Gesto vigliacco

Questa mattina, durante la celebrazione della Messa a Caivano da parte di don Maurizio Patriciello, secondo quanto riferito dai Carabinieri, un uomo già noto alle forze dell'ordine è stato fermato dalla scorta del sacerdote e da una pattuglia di carabinieri presenti all'esterno della chiesa. Si trovava in fila per la comunione e aveva appena consegnato a Patriciello un plico contenente un proiettile calibro 9x21. " Un gesto vigliacco e criminale, compiuto nel luogo e nel momento più sacro, che non intimidirà chi, come don Patriciello, rappresenta coraggio e dedizione a favore della comunità e della legalità ", ha dichiarato il premier, Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
#Caivano - Serata di paura al #ParcoVerde - ignoti a bordo di numerose moto, hanno esploso colpi di pistola in aria attraversando i viali. Ritrovati numerosi bossoli dai @_Carabinieri_
Paura lungo la rampa della Statale Sannitica, al confine con il Parco Verde di Caivano, dove un automobilista è stato vittima del lancio di grosse pietre da parte di alcuni giovani. A bordo c'erano la moglie e la figlia di appena 3 mesi: fortunatamente nessuno è
