Paul McCartney ha suonato in concerto Help per la prima volta in trentacinque anni
Ieri sera Paul McCartney ha suonato al Santa Barbara Bowl di Santa Barbara, in California, a tutti gli effetti la “data zero” del suo Got Back tour nordamericano, che prenderà ufficialmente il via il 29 settembre, a Palm Springs. A sorpresa, il musicista inglese ha aperto il concerto con Help, successo dei Beatles del 1965, un regalo più che gradito dai fan presenti: l’ex membro dei Fab Four, infatti, non eseguiva il brano dal vivo dal 1990, trentacinque anni fa. Macca si è esibito anche sulle note di Now and Then, la canzone creata nel 2023 con registrazioni d’archivio di John Lennon e George Harrison. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: paul - mccartney
La canzone di un beatles che ha conquistato paul mccartney
John lennon avrebbe voluto scrivere questa canzone dei beatles, non paul mccartney
L’influenza segreta di paul mccartney su una canzone sottovalutata di taylor swift
Ieri sera Paul McCartney a Santa Barbara ha tenuto la data zero del suo tour nordamericano https://rockol.it/news-754339/paul-mccartney-concerto-help-beatles-dopo-35-anni-video… - X Vai su X
25 settembre 1969 – Usciva Abbey Road, l’iconico album dei Beatles: John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr. ?Quella volta erano loro ad attraversare la strada…?Oggi invece tocca ai camaleonti, pronti a incidere il loro primo disco: “ - facebook.com Vai su Facebook
McCartney suona in concerto una canzone dei Beatles dopo 35 anni - Ieri sera Paul McCartney si è esibito in concerto al Santa Barbara Bowl di Santa Barbara, in California, pochi giorni prima dell'inizio del suo 'Got back tour' nordamericano che prenderà il via il 29 ... Si legge su rockol.it
Il sogno di Paul McCartney - Sessant'anni fa, il 13 settembre 1965, "Yesterday" veniva pubblicata negli Stati Uniti, due mesi dopo la sua usci ... Lo riporta msn.com