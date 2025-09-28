paul mccartney ha suonato in concerto help per la prima volta in trentacinque anni

Ieri sera Paul McCartney ha suonato al Santa Barbara Bowl di Santa Barbara, in California, a tutti gli effetti la “data zero” del suo Got Back tour nordamericano, che prenderà ufficialmente il via il 29 settembre, a Palm Springs. A sorpresa, il musicista inglese ha aperto il concerto con Help, successo dei Beatles del 1965, un regalo più che gradito dai fan presenti: l’ex membro dei Fab Four, infatti, non eseguiva il brano dal vivo dal 1990, trentacinque anni fa. Macca si è esibito anche sulle note di Now and Then, la canzone creata nel 2023 con registrazioni d’archivio di John Lennon e George Harrison. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

