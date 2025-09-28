Pattuglie su più turni per sorvegliare il nuovo tunnel della stazione e piazzale Carso
Ora che è finalmente aperto al pubblico, "va presidiato con attenzione". Il questore di Rimini ha disposto un servizio di sorveglianza speciale per il nuovo tunnel della stazione, prolungamento del sottopasso che porta ai binari, che collega il centro storico alla zona mare. Il tunnel sbuca in piazzale Carso, dove è stato realizzato un padiglione di accesso con scale e rampe. Un intervento costato 8 milioni di euro, realizzato da Rfi (Rete ferroviaria italiana) sulla base dell’accordo con il Comune e la Regione. Un’opera attesa da anni, che ha ’abbattuto’ il muro della stazione che separava il centro storico dal mare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
