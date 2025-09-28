Patenti guida in Italia è boom stranieri | quasi il doppio in dieci anni
Nonostante esami di guida sempre più 'cattivi' (nel 2024 si è registrato il record storico di bocciati) in Italia è aumentato il numero di patenti emesse e - grazie a una crescita che negli ultimi 10 anni ha superato il 40% - una su sette viene emessa a cittadini stranieri. E' quanto emerge dall'elaborazione fatta dall'Adnkronos su dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Le cifre parlano chiaro: nel 2014 furono emesse 924.676 patenti, numero salito nel 2024 a 1.193.480, confermando la risalita seguita al Covid. Di queste le patenti emesse a titolari nati all'estero sono passate da 120. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Oltre 80 patenti ritirate in due settimane: in tanti alla guida con il telefono in mano
Alla guida col telefono cellulare. La polizia stradale ritira 74 patenti
Cellulare alla guida, 86 patenti ritirate a Napoli in 24 ore: c’è anche un famoso ex calciatore
