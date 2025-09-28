Patenti di guida agli stranieri | in 10 anni +40%

Le patenti emesse a titolari nati all'estero sono in aumento di oltre un 40%, dovuto soprattutto alla crescita di uomini e immigrati dall'Africa. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

patenti di guida agli stranieri in 10 anni 40

