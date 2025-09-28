Patenti di guida agli stranieri | in 10 anni +40%
Le patenti emesse a titolari nati all'estero sono in aumento di oltre un 40%, dovuto soprattutto alla crescita di uomini e immigrati dall'Africa. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
In questa notizia si parla di: patenti - guida
Patenti guida, in Italia è boom stranieri: quasi il doppio in dieci anni - Nonostante esami di guida sempre più 'cattivi' (nel 2024 si è registrato il record storico di bocciati) in Italia ... iltempo.it scrive
Aumento Record delle Patenti di Guida Straniere in Italia: Cosa Devi Sapere - Negli ultimi dieci anni, si è registrato un notevole aumento delle patenti di guida per stranieri in Italia, trasformando radicalmente il panorama della mobilità. notizie.it scrive