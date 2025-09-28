Patente a punti | regole penalità e bonus per non restare a zero
Sapere quanti punti restano sulla propria patente può fare la differenza tra una guida serena e l’obbligo di ripetere gli esami. Ecco come funziona il sistema introdotto nel 2003: dotazione iniziale, penalità, bonus, vie di recupero e conseguenze quando il saldo diventa rosso. Il meccanismo dei punti: dotazione iniziale e decurtazioni Al momento del rilascio, . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: patente - punti
Anche i piloti di Formula 1, per guidare in pista, devono avere una patente a punti speciale
Falso pass disabili per i parcheggi: multa da 330 euro e via 4 punti alla patente
BASTOSTA CICLISTI: ufficiale, da Agosto se sgarri in strada ti tolgono i punti… della patente I Salvini approva la manovra
#Salvini lancia una nuova proposta: "Lavoriamo ad un permesso di soggiorno a punti come la patente di guida. Se commetti reati o infrazioni, ti tolgo i punti. Alla fine vieni rispedito nel tuo Paese”. LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com Vai su Facebook
Salvini vuole il permesso di soggiorno a punti per gli immigrati, come la #Patente - https://laleggepertutti.it/746375_salvini-vuole-il-permesso-di-soggiorno-a-punti-per-gli-immigrati-come-la-patente… - #DecurtazionePunti #MatteoSalvini #PermessoDiSoggior - X Vai su X
Patente di guida agli anziani, stretta alle regole per il rinnovo. L’idea di Salvini e l’opzione ‘licenza limitata’ - Roma, 9 agosto 2025 – Gli incidenti delle ultime settimane hanno riacceso il dibattito sul rinnovo della patente agli anziani. Si legge su quotidiano.net
Patente anziani, per il rinnovo regole più severe. L'ipotesi: «Dopo gli 80 anni nuovo esame di teoria e pratica» - Stretta sul rinnovo della patente agli anziani, con esami più severi viste le ultime statistiche degli incidenti che hanno coinvolto i "nonni" al volante. Segnala ilmessaggero.it