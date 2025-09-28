Una spiaggia che diventa passerella di solidarietà. Oggi Bellaria Igea Marina ospiterà la ’ Zampalonga ’, la passeggiata pet friendly promossa dal Lions Club Rubicone che interesserà tutto il lungomare Raffaella Carrà. Ritrovo alle 9 in piazzale Kennedy per un evento che unisce movimento, socialità e beneficenza: il ricavato servirà a finanziare una sala multisensoriale Snoezelen all’ ospedale Bufalini di Cesena, destinata ai pazienti affetti da Alzheimer. "Ogni contributo è un abbraccio d’amore – sottolineano dal club –. L’obiettivo è offrire ai malati uno spazio capace di stimolare ricordi e sensazioni attraverso luci, colori, suoni e profumi, restituendo dignità e qualità della vita". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Passeggiata sul lungomare. Va in scena la ‘Zampalonga’