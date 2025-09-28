Passeggiata Panoramica a Quarrata foto e classifica della corsa

Quarrata, 28 settembre 2025 – La Passeggiata Panoramica di Quarrata ha festeggiato la sua 49esima edizione, confermandosi come uno degli appuntamenti più longevi e amati del podismo toscano. L’evento, valido come quarta prova del Campionato provinciale Uisp di corsa su strada, ha visto la partecipazione di oltre 500 atleti e appassionati, trasformando le strade e i sentieri del territorio in un grande palcoscenico di sport, comunità e passione. LA CLASSIFICA Il percorso principale, di quasi 16 km, ha condotto i podisti dalle vie pianeggianti del centro fino alle impegnative pendici del Monte Albano, offrendo scorci suggestivi e momenti di autentica sfida sportiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Passeggiata Panoramica a Quarrata, foto e classifica della corsa

