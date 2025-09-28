Passaporti rapidi addio crisi | in campo anche le Poste Bonaccorso | La collaborazione aiuta
Centomila passaporti erogati in poco più di un anno, tremila quelli rilasciati a Venezia dagli uffici postali che contribuiscono a sveltire l'iter. «Con la collaborazione e il contributo di tutti c'è stata una risposta per un'erogazione soddisfacente del servizio all'utenza. Le difficoltà (quelle. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
In questa notizia si parla di: passaporti - rapidi
Addio timbro sul passaporto: dal 12 ottobre debutta il nuovo sistema digitale europeo - Entra in funzione l’Entry/Exit System: controlli più rapidi, frontiere più sicure e stop alla burocrazia cartacea per i viaggiatori extra Schengen ... Secondo montecarlonews.it