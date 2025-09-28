Parola al mister Più è difficile e più siamo uniti | che atteggiamento
"La cosa che mi stupisce ogni volta è l’atteggiamento che hanno questi ragazzi". Lo dice subito Filippo D’Alesio. Come del resto lo ripete dopo ogni partita. "Più è difficile e più si uniscono, hanno una fame assurda – spiega l’allenatore del Rimini dopo il successo in casa del Pineto – Si conoscono da tre settimane, ma sono estremamente uniti. E questo ti porta a fare prestazioni del genere. Dico sempre che siamo cani randagi: non hanno niente da mangiare, mille difficoltà, ma hanno la bava alla bocca". D’Alesio ’riguarda’ i novanta minuti in Abruzzo. "Il primo tempo, giocato in situazione di freschezza, è stato un grande primo tempo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
