Parma-Torino lunedì 29 settembre 2025 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici

Infobetting.com | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Parma e Torino cercano la svolta di questo inizio di campionato e proveranno a trovarla nella sfida della quinta giornata, nella quale di affrontano al Tardini in casa dei ducali. La compagine emiliana non è ancora riuscita ad ottenere il successo in campionato e spera di sbloccarsi proprio ora davanti ai propri tifosi. I ragazzi . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

parma torino luned236 29 settembre 2025 ore 18 30 formazioni quote pronostici

© Infobetting.com - Parma-Torino (lunedì 29 settembre 2025 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici

In questa notizia si parla di: parma - torino

Parma-Torino (lunedì 29 settembre 2025 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici

Pronostico Parma-Torino: sono imbattuti negli ultimi cinque confronti

Verona, Torino e Parma Love Getfe e Valencia

parma torino luned236 29Pronostico Parma-Torino 29 Settembre 2025: gara da Under - Torino di lunedì 29 settembre alle 18:30, incontro della quinta giornata di Serie A Enilive: entrambe le squadre cercano una svolta in una partita dalle poche emo ... Segnala bottadiculo.it

Parma-Torino: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche. Orario e diretta tv - Per il fischietto sardo in questa Serie A: 3 partite arbitrate, 1 rigore concesso, 14 ammonizioni e nessun rosso; media di 4,6 cartellini a gara, 75 falli ... Lo riporta sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Parma Torino Luned236 29