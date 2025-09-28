«C erti progetti non nascono perché qualcuno ha fatto un grande studio: nascono prima dello studio, perché qualcuno ha vissuto una forte emozione. Era appena morta Giulia Cecchettin, uccisa dall’ex fidanzato, e quella morte ci lasciava senza fiato. Ci siamo chiesti che cosa potessimo fare noi perché una cosa così non capitasse mai più». Novembre 2023, intorno a un tavolo un pugno di donne e uomini d’azienda ragionano con ostinazione sul progetto di unire le forze contro femminicidi e violenza di genere. “Tu non sei sola”: lo spot muto al Giffoni Sport denuncia la violenza di genere X Leggi anche › Violenza di genere: l’importanza del reddito di libertà «Le imprese sono attori economici, ma anche comunità di persone che, a loro volta, prendono parte ad altre comunità: per questo, plasmano la cultura e la società in cui vivono. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Pari è un network di imprese che assieme alla Fondazione Giulia Cecchettin collabora per stroncare alla radice ogni forma di abuso sulle donne e violenza di genere.