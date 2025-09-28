Parco di San Rossore Riqualificati i Tre Pini

Lanazione.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un museo all’aria aperta con strumenti agricoli che raccontano la vita nel passato, un’area giochi per bimbi, una voliera didattica, uno spazio per l’apicoltura e nuovi percorsi nella natura. Così il Parco di San Rossore ha rinnovato l’area dell’ex vivaio forestale a San Piero a Grado, i Tre Pini, grazie a un investimento di 95mila euro con risorse del progetto CambioViaPro. Una riqualificazione molto apprezzata dal presidente dell’Ente Lorenzo Bani: "Dopo che 2 anni fa abbiamo risistemato il percorso dei Tre Pini - le sue parole -, con questi ulteriori interventi rendiamo l’area ancora più fruibile ed attrattivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: parco - rossore

Cena con delitto al parco di San Rossore

Tromba d’aria a San Rossore: sradicati 10 pini del parco nella notte

Multe e tende sequestrate, i controlli nelle spiagge del Parco di San Rossore

Parco di San Rossore. Riqualificati i Tre Pini - Un museo all’aria aperta con strumenti agricoli che raccontano la vita nel passato, un’area giochi per bimbi, una ... lanazione.it scrive

parco san rossore riqualificatiMazzeo sull'inaugurazione delle nuove aree nel Parco di San Rossore: "Investire di più nel Parco e sostenere le associazioni" - Oggi è stato inaugurato il restyling del sentiero dei Tre Pini, un sentiero tra natura e storia al Parco di San Rossore. Scrive gonews.it

Cerca Video su questo argomento: Parco San Rossore Riqualificati