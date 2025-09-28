Parco ampliato I cacciatori non ci stanno

GROSSETO Sono usciti allo scoperto. Perchè l’ampliamento del Parco della Maremma non piace: sono le associazioni Italcaccia, Liberacaccia, Arcicaccia, Enalcaccia e Federcaccia Uct Grosseto. Sono state infatti le associazioni del mondo venatorio ad annunciare che la decisione del presidente del Parco, Simone Rusci, di allargare i confini, che sarebbe davvero molto dannosa per i cacciatori, che vedrebbero diminuire in maniera esponenziale la loro attività di caccia. "Abbiamo deciso di fare alcune puntualizzazioni in relazione alle affermazioni del presidente Rusci relative all’ampliamento del parco della Maremma - hanno iniziato - Riguardo il percorso di condivisione di questa ormai nota proposta sembra infatti emergere il favore del mondo venatorio nei confronti dell’ampliamento del parco della Maremma e della conseguenziale sottrazione di territorio libero alla nostra attività. 🔗 Leggi su Lanazione.it

