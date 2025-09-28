Parcheggio a pagamento anche per invalidi scoppia la bufera al Palazzo della Salute

Parcheggio a pagamento anche per gli invalidi. E’ questa la scritta che appare sul parchimetro all’ingresso del Palazzo della Salute, in zona ex Saint Gobain a Caserta. A denunciarlo è Maurizio Del Rosso, coordinatore cittadino della Lega e candidato alle prossime elezioni regionali, che ha. 🔗 Leggi su Casertanews.it

