Parcheggiate all’aperto fino alla riparazione | Bmw richiama centinaia di migliaia di auto Il motivo? Possono incendiarsi

Ilfattoquotidiano.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La BMW richiama centinaia di migliaia di autovetture nelle officine. Problemi con l’accensione potrebbero portare ad incendi. Il costruttore invita anche a parcheggiare le vetture allaperto. Solo in Germania sono circa 136.500 i veicoli interessati secondo dati riferiti dal costruttore, mentre negli Stati Uniti il??numero è di poco inferiore a 195.000. L’azienda non rivela il numero complessivo di auto richiamate in tutto il mondo, ma il difetto riguarda numerosi modelli, dalla compatta Serie 1 al SUV X7, prodotti tra il 28 settembre 2015 ed il 7 settembre 2021. Può penetrare acqua nel motorino di avviamento, causandone la corrosione; non solo avviare la vettura potrebbe così risultare impossibile, ma anche verificarsi un cortocircuito ed un surriscaldamento che “nel peggiore dei casi, potrebbe causare un incendio del veicolo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

parcheggiate all8217aperto fino alla riparazione bmw richiama centinaia di migliaia di auto il motivo possono incendiarsi

© Ilfattoquotidiano.it - “Parcheggiate all’aperto fino alla riparazione”: Bmw richiama centinaia di migliaia di auto. Il motivo? Possono incendiarsi

In questa notizia si parla di: parcheggiate - aperto

parcheggiate all8217aperto fino riparazione“Parcheggiate all’aperto fino alla riparazione”: Bmw richiama centinaia di migliaia di auto. Il motivo? Possono incendiarsi - La casa automobilistica tedesca invita i proprietari a tenere i veicoli lontani dagli edifici fino alla riparazione ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Parcheggiate All8217aperto Fino Riparazione