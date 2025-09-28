Parcheggiate all’aperto fino alla riparazione | Bmw richiama centinaia di migliaia di auto Il motivo? Possono incendiarsi
La BMW richiama centinaia di migliaia di autovetture nelle officine. Problemi con l’accensione potrebbero portare ad incendi. Il costruttore invita anche a parcheggiare le vetture all’aperto. Solo in Germania sono circa 136.500 i veicoli interessati secondo dati riferiti dal costruttore, mentre negli Stati Uniti il??numero è di poco inferiore a 195.000. L’azienda non rivela il numero complessivo di auto richiamate in tutto il mondo, ma il difetto riguarda numerosi modelli, dalla compatta Serie 1 al SUV X7, prodotti tra il 28 settembre 2015 ed il 7 settembre 2021. Può penetrare acqua nel motorino di avviamento, causandone la corrosione; non solo avviare la vettura potrebbe così risultare impossibile, ma anche verificarsi un cortocircuito ed un surriscaldamento che “nel peggiore dei casi, potrebbe causare un incendio del veicolo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
