Parcella troppo cara rigettato il ricorso di un avvocato condannato per l' onorario da 430mila euro
La Cassazione ha confermato la sanzione disciplinare irrogata a un avvocato per aver richiesto alla propria cliente compensi "manifestamente sproporzionati" in una pratica successoria, la cui complessità non necessita, comunque, di un onorario così alto. I giudici di legittimità hanno rigettato. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
