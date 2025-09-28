Paralimpiadi Milano Cortina 2026 Russia e Bielorussia presenti con bandiera ed inno
Il Comitato Paralimpico Internazionale ha preso una decisione molto importante in vista delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in Italia gli atleti di Russia e Bielorussia saranno presenti con bandiera ed inno. Per i due Paesi termina, almeno in parte, la messa al bando iniziata dopo l’invasione dell’Ucraina. C’è una condizione da rispettare però: per ciascuno sport presente nel programma paralimpico, infatti, saranno le singole Federazioni Internazionali a decidere circa la presenza di Russia e Bielorussia, ed allo stato attuale delle cose sono ancora diverse quelle che non consentono la partecipazione agli atleti di questi due Paesi. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: paralimpiadi - milano
Olimpiadi Milano-Cortina: altri 30 milioni di deficit e il trucco delle Paralimpiadi per avere più ricavi
Milano-Cortina, Giuseppe Fasiol nominato commissario straordinario delle Paralimpiadi
Morte Giorgio Armani, Giunio De Sanctis: “Un amico e partner dello sport paralimpico. Lo onoreremo alle Paralimpiadi di Milano Cortina”
Russia e Bielorussia alle Paralimpiadi di Milano-Cortina con inno e bandiera. Protesta ucraina - X Vai su X
Walking the Games , il nuovo progetto di Fondazione Milano Cortina 2026 che stimola l’attività fisica degli studenti simulando il viaggio della fiamma olimpica da Pechino a San Siro. E’ un percorso di avvicinamento alle Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano Corti - facebook.com Vai su Facebook
Paralimpiadi Milano Cortina 2026, Russia e Bielorussia presenti con bandiera ed inno - Il Comitato Paralimpico Internazionale ha preso una decisione molto importante in vista delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in Italia gli ... Come scrive oasport.it
Para ice hockey e wheelchair curling: i tabù Paralimpici che l'Italia vuole sfatare a Milano Cortina 2026 - Sono le uniche due discipline Paralimpiche invernali in cui la nazionale azzurra non ha mai conquistato medaglie. Si legge su olympics.com