paralimpiadi milano cortina 2026 russia e bielorussia presenti con bandiera ed inno

Il Comitato Paralimpico Internazionale ha preso una decisione molto importante in vista delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in Italia gli atleti di Russia e Bielorussia saranno presenti con bandiera ed inno. Per i due Paesi termina, almeno in parte, la messa al bando iniziata dopo l’invasione dell’Ucraina. C’è una condizione da rispettare però: per ciascuno sport presente nel programma paralimpico, infatti, saranno le singole Federazioni Internazionali a decidere circa la presenza di Russia e Bielorussia, ed allo stato attuale delle cose sono ancora diverse quelle che non consentono la partecipazione agli atleti di questi due Paesi. 🔗 Leggi su Oasport.it

