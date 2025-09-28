Papa | Profitto calpesta il dolore

12.30 "Alle porte dell'opulenza c'è la miseria di interi popoli, piagati dalla guerra e dallo sfruttamento. Nulla è cambiato nei secoli:quanti Lazzaro muoiono davanti al profitto che calpesta il dolore dei miseri". Così Papa Leone XIV all'Angelus ringrazia i catechisti in P.za S.Pietro (oltre 50mila) e alla Messa per il Giubileo in loro onore. All'Angelus, Prevost ha anche pregato per le vittime del tifone in Asia. E ha annunciato: il primo novembre conferirò il titolo dottore della Chiesa a Sir Henry Newman,teologo,filosofo dell'800. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it