Papa | Profitto calpesta il dolore
12.30 "Alle porte dell'opulenza c'è la miseria di interi popoli, piagati dalla guerra e dallo sfruttamento. Nulla è cambiato nei secoli:quanti Lazzaro muoiono davanti al profitto che calpesta il dolore dei miseri". Così Papa Leone XIV all'Angelus ringrazia i catechisti in P.za S.Pietro (oltre 50mila) e alla Messa per il Giubileo in loro onore. All'Angelus, Prevost ha anche pregato per le vittime del tifone in Asia. E ha annunciato: il primo novembre conferirò il titolo dottore della Chiesa a Sir Henry Newman,teologo,filosofo dell'800. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Meeting, Papa: profitto non sia idolo
Papa Leone XIV: "Tanti popoli piegati dalla guerra. Il profitto calpesta il dolore"
Papa Leone XIV: “La guerra piega i popoli, il profitto ignora il dolore”
Lo sport contribuisce a generare personalità mature e riuscite, e costituisce una dimensione dell'educazione e della socialità. Al di fuori di questa logica, corre il rischio di cadere nella "macchina" del business, del profitto. ~ Papa Francesco - X Vai su X
"Nell'azione di rendimento di grazie che risuona oggi sotto le volte di #NotreDame de #Paris, in onore della canonizzazione delle sedici carmelitane di Compiègne, Sua Santità Papa #LeoneXIV è profondamente lieto di unirsi alla gioia di tutti i fedeli".
Papa Leone XIV: "Tanti popoli piegati dalla guerra. Il profitto calpesta il dolore" - "Alle porte dell'opulenza sta oggi la miseria di interi popoli, piagati dalla guerra e dallo sfruttamento.
Papa Leone XIV: "dolore per attacco a chiesa di Gaza, fermate la guerra!"/ Pizzaballa: "non li lasciamo soli" - Il telegramma di Papa Leone XIV, l'appello del Patriarca Pizzaballa: il dolore (e la speranza) della Chiesa dopo l'attacco alla comunità di Gaza IL TELEGRAMMA ADDOLORATO DI PAPA LEONE XIV VERSO I ...