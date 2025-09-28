Papa Leone XIV | Tanti popoli piegati dalla guerra Il profitto calpesta il dolore

AGI - "Alle porte dell'opulenza sta oggi la miseria di interi popoli, piagati dalla guerra e dallo sfruttamento. Attraverso i secoli, nulla sembra essere cambiato: quanti Lazzaro muoiono davanti all'ingordigia che scorda la giustizia, al profitto che calpesta la carità, alla ricchezza cieca davanti al dolore dei miseri!". Cosi' Papa Leone XIV nell'omelia della messa presieduta in piazza San Pietro in occasione del Giubileo dei Catechisti, commentando il Vangelo incentrato sulla parabola di Lazzaro e del ricco epulone "purtroppo molto attuale". "Eppure il Vangelo assicura che le sofferenze di Lazzaro hanno un termine. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Papa Leone XIV: "Tanti popoli piegati dalla guerra. Il profitto calpesta il dolore"

In questa notizia si parla di: papa - leone

Zelenski è a Roma. L'incontro con Papa Leone e Mattarella

La casa d'infanzia di Papa Leone diventerà sito turistico

Rai 1, Papa Leone XIV infiamma la televisione

Papa Leone, re Carlo e Camilla in visita di Stato in Vaticano a ottobre #papa #papaleone #recarlo #27settembre - X Vai su X

«L'incontro con Papa Leone XIV è stato un momento vero, intenso, toccante. Un momento che non dimenticheremo mai». Così Daniele Digirolamo, papà di Maria Rita, la bambina materana di dieci anni che ha trasformato la sua sofferenza in un gesto di am - facebook.com Vai su Facebook

Papa Leone XIV: "Tanti Paesi e popoli hanno fame e sete di giustizia” - Il colonnato del Bernini diviene così, ancora una volta, suggestiva cornice a un eve ... Lo riporta acistampa.com

Da San Miniato al Vaticano, don Marco Billeri nominato secondo segretario personale di Papa Leone XIV - Don Marco Billeri è stato nominato da Papa Leone XIV suo secondo segretario personale: a renderlo noto è il vescovo di San ... gonews.it scrive