Papa Leone XIV | l’annuncio pasquale può cambiare la vita di tutti

Lalucedimaria.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione del Giubileo dei catechisti papa Leone XIV ha celebrato la Messa in piazza San Pietro sottolineando che è l’annuncio pasquale che cambia la vita e che bisogna portare agli altri. Mentre ieri aveva tenuto l’Udienza per coloro che oggi celebrano il Giubileo dei catechisti di questo Anno Santo, papa Leone XIV  stamattina, 28. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

In questa notizia si parla di: papa - leone

