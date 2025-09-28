Papa Leone XIV | l’annuncio pasquale può cambiare la vita di tutti

In occasione del Giubileo dei catechisti papa Leone XIV ha celebrato la Messa in piazza San Pietro sottolineando che è l’annuncio pasquale che cambia la vita e che bisogna portare agli altri. Mentre ieri aveva tenuto l’Udienza per coloro che oggi celebrano il Giubileo dei catechisti di questo Anno Santo, papa Leone XIV stamattina, 28. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Papa Leone XIV: l’annuncio pasquale può cambiare la vita di tutti

In questa notizia si parla di: papa - leone

Zelenski è a Roma. L'incontro con Papa Leone e Mattarella

La casa d'infanzia di Papa Leone diventerà sito turistico

Rai 1, Papa Leone XIV infiamma la televisione

Papa Leone, re Carlo e Camilla in visita di Stato in Vaticano a ottobre #papa #papaleone #recarlo #27settembre - X Vai su X

«L'incontro con Papa Leone XIV è stato un momento vero, intenso, toccante. Un momento che non dimenticheremo mai». Così Daniele Digirolamo, papà di Maria Rita, la bambina materana di dieci anni che ha trasformato la sua sofferenza in un gesto di am - facebook.com Vai su Facebook

Papa Leone XIV: l’annuncio pasquale può cambiare la vita di tutti - Papa Leone alla Messa del Giubileo dei catechisti poi all'Angelus, ha parlato della centralità dell'annuncio pasquale per trasmettere la fede ... Lo riporta lalucedimaria.it

Leone XIV: “Il Giubileo è un tempo di conversione e perdono” - Rivolgendosi ai catechisti, il Santo Padre ha ribadito l’importanza della testimonianza e dell’annuncio della fede ... Segnala interris.it