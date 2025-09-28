ABBONATI A DAYITALIANEWS L’omelia durante il Giubileo dei Catechisti. Durante la celebrazione del Giubileo dei Catechisti in piazza San Pietro, Papa Leone XIV ha commentato la parabola di Lazzaro e del ricco epulone, sottolineando come il messaggio del Vangelo resti estremamente attuale. Il Pontefice ha osservato: “Alle porte dell’opulenza sta oggi la miseria di interi popoli, piegati dalla guerra e dallo sfruttamento”, aggiungendo che attraverso i secoli nulla sembra essere cambiato: molte persone soffrono davanti all’ ingordigia, al profitto che ignora la carità e alla ricchezza cieca di fronte al dolore dei poveri. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Papa Leone XIV: “La guerra piega i popoli, il profitto ignora il dolore”