Papa Leone XIV | La guerra piega i popoli il profitto ignora il dolore
ABBONATI A DAYITALIANEWS L’omelia durante il Giubileo dei Catechisti. Durante la celebrazione del Giubileo dei Catechisti in piazza San Pietro, Papa Leone XIV ha commentato la parabola di Lazzaro e del ricco epulone, sottolineando come il messaggio del Vangelo resti estremamente attuale. Il Pontefice ha osservato: “Alle porte dell’opulenza sta oggi la miseria di interi popoli, piegati dalla guerra e dallo sfruttamento”, aggiungendo che attraverso i secoli nulla sembra essere cambiato: molte persone soffrono davanti all’ ingordigia, al profitto che ignora la carità e alla ricchezza cieca di fronte al dolore dei poveri. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Zelenski è a Roma. L'incontro con Papa Leone e Mattarella
La casa d'infanzia di Papa Leone diventerà sito turistico
Rai 1, Papa Leone XIV infiamma la televisione
Papa Leone, re Carlo e Camilla in visita di Stato in Vaticano a ottobre #papa #papaleone #recarlo #27settembre - X Vai su X
«L'incontro con Papa Leone XIV è stato un momento vero, intenso, toccante. Un momento che non dimenticheremo mai». Così Daniele Digirolamo, papà di Maria Rita, la bambina materana di dieci anni che ha trasformato la sua sofferenza in un gesto di am - facebook.com Vai su Facebook
Papa Leone XIV: "Tanti popoli piegati dalla guerra. Il profitto calpesta il dolore" - "Alle porte dell'opulenza sta oggi la miseria di interi popoli, piagati dalla guerra e dallo sfruttamento. Riporta msn.com
Papa Leone XIV: "La vita di tutti può cambiare, perché Cristo è risorto dai morti" - Proseguono le celebrazioni giubilari presiedute da Papa Leone XIV: stamane in Piazza San Pietro il Pontefice ha celebrato la Messa per il Giubileo dei Catechisti. Come scrive acistampa.com