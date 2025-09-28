Paolo Poggi | Col primo stipendio da calciatore pagai i debiti di famiglia Oggi ingaggi spropositati
Paolo Poggi a Fanpage.it ha ripercorso il suo viaggio nel 'pallone', dalla sua carriera da attaccante di provincia ai suoi attuali impegni nel calcio giovanile con la Venezia Nettuno Lido e analizzando le sue esperienze da dirigente. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Processi e misteri, 18 anni dall’omicidio di Chiara Poggi. Paolo Reale, cugino e consulente informatico: nessun preconcetto sull’inchiesta
Paolo Crepet sbotta sul delitto di Garlasco, perché si parla tanto dell'omicidio di Chiara Poggi. E cita Trump
