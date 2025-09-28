Paolo Gerevini morto schiacciato da un camion che sbanda per lo scoppio di una gomma | il terribile incidente

Paolo Gerevini è morto domenica mattina in un grave incidente stradale. Aveva 51 anni e viveva a Crespiatica (Cremona). La sua Citroen C4 è stata letteralmente schiacciata da un camion guidato da un quarantottenne, che ha sbandato perché uno dei suoi pneumatici è scoppiato.Grave incidente nel. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: paolo - gerevini

Chi era Paolo Antonio Gerevini, l’uomo che ha perso la vita travolto e schiacciato da un camion nella sua auto

Scoppia una gomma, tir sbanda e travolge un'auto: Paolo Gerevini muore a 51 anni a Bagnolo Cremasco https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/09/28/news/paolo_gerevini_morto_scontro_auto_tir_bagnolo_cremasco-424876283/?ref=twhl… Vai su X

Chi era Paolo Antonio Gerevini, l’uomo che ha perso la vita travolto e schiacciato da un camion nella sua auto - Paolo Antonio Gerevini è il 51enne residente a Crespiatica (Lodi) che questa mattina, domenica 28 settembre, ha perso la vita dopo essere stato travolto ... fanpage.it scrive

Scoppia una gomma, tir sbanda e travolge un'auto: Paolo Gerevini muore a 51 anni a Bagnolo Cremasco - Il sindaco di Crespiatica, dove abitava la vittima: "Era una grande persona, ... Scrive milano.repubblica.it