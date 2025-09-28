Paolo Bonolis a Tu sì que vales | la verità sulle critiche e sulla teoria del pentimento!
Scopri perché il debutto di Paolo Bonolis ha diviso il pubblico e cosa c’è dietro le critiche che ha ricevuto a Tu sì que vales. Vuoi davvero sapere cosa è successo dietro le quinte del debutto di Paolo Bonolis a Tu sì que vales? Allora resta qui, perché quello che è successo ha scatenato una vera tempesta di opinioni. Il programma di punta del sabato sera su Canale 5 è tornato, mantenendo intatta la squadra dell’anno scorso. Ma c’è stato un cambiamento clamoroso: fuori Gerry Scotti, dentro Paolo Bonolis. La decisione è arrivata dopo che Mediaset ha voluto Gerry su altri fronti, come la nuova edizione de La ruota della fortuna. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv
In questa notizia si parla di: paolo - bonolis
Paolo Bonolis e Sonia Brugabelli molto vicini: cosa spera il conduttore
PAOLO BONOLIS CHIUDE LE PORTE A SANREMO. E SU BALLANDO CON LE STELLE…
RAI1: SVELATI GLI SHOW OFFERTI A PAOLO BONOLIS. CANALE 5 LO TRATTIENE, PER ORA ALMENO
Simona Ventura e Paolo Bonolis con YMCA è tutto quello che vorrete vedere oggi! #TuSiQueVales - X Vai su X
Tu si que vales al via stasera 27 settembre: Paolo Bonolis come new entry Link articolo nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook
Bonolis a Tu sì que vales, le critiche (ingiuste) e la teoria sciocca sulla fuga - Squadra dello scorso anno confermata, ad eccezione di un cambio in giuria: fuori Gerry Scotti, dentro Paolo Bonolis. Da msn.com
“Tu Si Que Vales” riparte con la novità Paolo Bonolis in giuria - Lo show riparte il 27 settembre con una grande novità: Paolo Bonolis si unisce alla giuria con Maria De Filippi e Luciana Littizzetto ... Si legge su ilfattoquotidiano.it