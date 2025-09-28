Pandemia alle spalle la popolazione modenese torna a crescere Stabili gli stranieri

Il 1° luglio 2025, in provincia di Modena, sono 710.419 i cittadini residenti, +1.270 unità rispetto al 1° gennaio 2025 e, in riferimento al 1° luglio 2024, +2.737 unità. La crisi sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19 e la crisi economica ad essa collegata hanno prodotto un sensibile calo di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

