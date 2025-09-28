Pamela D’Amico lancia Pop&Go! su Isoradio e torna su Radio 1 con La Notte di Radio 1

ROMA – Pamela D’Amico è tornata in radio con un doppio appuntamento radiofonico sulle frequenze della Rai. Dal lunedì al giovedì, alle ore 17, è su Rai Isoradio con un nuovo programma radiofonico in diretta che unisce musica, cultura e racconti dal mondo, con un’attenzione speciale all’incontro tra le diverse sonorità internazionali. Si tratta di “Pop&Go!”, disponibile sulle frequenze di Rai Isoradio (in FM, sul DAB e anche su RaiPlay Sound). Inoltre, da martedì 30 settembre torna anche su Radio 1 con “La Notte di Radio 1” (ogni martedì e giovedì all’1 di notte). Un salto di qualità per la conduttrice, definita dalla critica come una delle voci più affascinanti del panorama radiofonico contemporaneo italiano. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

