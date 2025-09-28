Palmeri dopo Cagliari-Inter, le parole del giornalista sulla terza vittoria consecutiva dei nerazzurri: «Miglior prestazione di questi due giocatori». L’ Inter ha ottenuto un successo importante alla Unipol Domus, battendo il Cagliari per 2-0 grazie alle reti di Lautaro Martinez e Francesco Pio Esposito. Per la squadra guidata da Cristian Chivu si tratta della terza vittoria consecutiva tra campionato e Champions League, un filotto che consolida la ripresa dopo le difficoltà iniziali di stagione. Il match ha confermato il ruolo da leader del capitano argentino Lautaro, al dodicesimo gol in dodici partite, ma anche la crescita del giovane Esposito, classe 2005, che ha segnato la sua prima rete in Serie A. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Palmeri dopo Cagliari Inter: «Partita serissima, miglior prestazione di questi due giocatori»