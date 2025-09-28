Pallone d’Oro 2025 svelati i voti di Condò e tifosi infuriati | beffa McTominay
Arrivato un clamoroso retroscena sul Pallone d’Oro e i voti dati da Paolo Condò: ecco dove ha posizionato Scott McTominay Il Pallone d’Oro ha visto sicuramente sorridere la società del Napoli, con un traguardo importante raggiunto da Scott McTominay, unico azzurro presente nella lista dei trenta candidati finali. Il centrocampista scozzese è stato protagonista indiscusso nella passata stagione, portando i partenopei a vincere il loro quarto Scudetto della storia. Ben 12 reti in campionati, a dimostrazione dell’impatto clamoroso che ha avuto nel gioco di Antonio Conte. Lautaro più di McTominay: ecco svelati i voti di Condò. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
In questa notizia si parla di: pallone - svelati
Pallone d’Oro, oggi la lista dei 30 candidati: svelati i primi nomi
Pallone d’Oro 2025, svelati i 30 candidati: nessun giocatore bianconero, presenti tre della Serie A! Ecco l’elenco completo
Svelati i 30 candidati al Pallone d’Oro 2025
Svelati i voti finali del Pallone d’Oro 2025: McTominay e Kvaratskhelia votati per il 1° posto - facebook.com Vai su Facebook
Svelati i punteggi del Pallone d'Oro: la vittoria di #Dembelé su #Yamal è netta Vai su X
Pallone d’Oro 2025: la classifica completa stilata dal CIES. Primo Yamal, Dembélé solo 7°, sul podio Mbappé e Pedri - Tra i favoriti ci sono Dembélé, protagonista con il PSG, e Lamine Yamal del Barcellona, giovane talento ... eurosport.it scrive
Pallone d'Oro 2025 - Dembélé è il 6° giocatore francese nella storia a vincere il Pallone d'Oro dopo Kopa, Platini (tre volte), Papin, Zidane e Benzema. Secondo sport.sky.it