Pallone d’Oro 2025 svelati i voti di Condò e tifosi infuriati | beffa McTominay

Spazionapoli.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arrivato un clamoroso retroscena sul Pallone d’Oro e i voti dati da Paolo Condò: ecco dove ha posizionato Scott McTominay Il Pallone d’Oro ha visto sicuramente sorridere la società del Napoli, con un traguardo importante raggiunto da Scott McTominay, unico azzurro presente nella lista dei trenta candidati finali. Il centrocampista scozzese è stato protagonista indiscusso nella passata stagione, portando i partenopei a vincere il loro quarto Scudetto della storia. Ben 12 reti in campionati, a dimostrazione dell’impatto clamoroso che ha avuto nel gioco di Antonio Conte. Lautaro più di McTominay: ecco svelati i voti di Condò. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

pallone d8217oro 2025 svelati i voti di cond242 e tifosi infuriati beffa mctominay

© Spazionapoli.it - Pallone d’Oro 2025, svelati i voti di Condò e tifosi infuriati: beffa McTominay

In questa notizia si parla di: pallone - svelati

Pallone d’Oro, oggi la lista dei 30 candidati: svelati i primi nomi

Pallone d’Oro 2025, svelati i 30 candidati: nessun giocatore bianconero, presenti tre della Serie A! Ecco l’elenco completo

Svelati i 30 candidati al Pallone d’Oro 2025

pallone d8217oro 2025 svelatiPallone d’Oro 2025: la classifica completa stilata dal CIES. Primo Yamal, Dembélé solo 7°, sul podio Mbappé e Pedri - Tra i favoriti ci sono Dembélé, protagonista con il PSG, e Lamine Yamal del Barcellona, giovane talento ... eurosport.it scrive

Pallone d'Oro 2025 - Dembélé è il 6° giocatore francese nella storia a vincere il Pallone d'Oro dopo Kopa, Platini (tre volte), Papin, Zidane e Benzema. Secondo sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Pallone D8217oro 2025 Svelati