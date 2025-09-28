Pallavolo | L' Italia è campione del mondo
AGI - L'Italia è campione del mondo. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi hanno sconfitto in finale la Bulgaria per 3 a 1 (set: 25-21, 25-17, 17-25, 25-10). . 🔗 Leggi su Agi.it
In questa notizia si parla di: pallavolo - italia
Mondiali di Pallavolo 2025, Italia-Slovacchia: dove vederlo in tv, in chiaro, e in streaming
L’intelligenza artificiale sta già cambiando il mondo dello sport, l’esempio della pallavolo in Italia
Pallavolo, arriva l’Italia giovanile femminile
Italia-Bulgaria oggi, finale Mondiali di pallavolo. Orario e dove vederla in tv in chiaro Vai su X
Mamma che squadra! Italia in finale ai Mondiali di pallavolo! 3-0 alla Polonia!!! Federazione Italiana Pallavolo - facebook.com Vai su Facebook
Pallavolo, batte 3-1 la Bulgaria: l'Italia è campione del mondo - L’Italia è ancora campione del mondo di pallavolo. Segnala gazzettadelsud.it
L’Italia è campione del mondo anche di pallavolo maschile! Dominio assoluto con la Bulgaria - Dominio Italia ai Mondiali di volley maschili, Bulgaria schiacciata con un netto 3- Secondo fanpage.it