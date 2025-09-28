Pallavolo | L' Italia è campione del mondo

AGI - L'Italia è campione del mondo. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi hanno sconfitto in finale la Bulgaria per 3 a 1 (set: 25-21, 25-17, 17-25, 25-10). . 🔗 Leggi su Agi.it

