AGI - L'Italia è campione del mondo. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi hanno sconfitto in finale la Bulgaria per 3 a 1 (set: 25-21, 25-17, 17-25, 25-10). Per l'Italia della pallavolo maschile si tratta del quinto titolo mondiale della storia, il secondo consecutivo. Spettacolare e dagli elevatissimi contenuti tecnici la prestazione della squadra italiana nella finale andata di scena alla 'SM Mall of Asia Arena' di Pasay nell'area metropolitana di Manila nelle Filippine davanti a 15.682 spettatori.Quella tra Italia e Bulgaria è stata una partita emozionante con gli azzurri incontenibili nei primi due set, in calo nel terzo e superlativi nel quarto lasciando gli avversari a soli 10 punti. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Pallavolo: L'Italia è campione del mondo. Mattarella: "Vi aspetto al Quirinale"