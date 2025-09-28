Pallavolo l' Italia è campione del mondo | ancora una grande impresa per il palermitano Roberto Russo

Ancora una grande impresa per il palermitano Roberto Russo, protagonista dell'Italvolley campione del mondo. Il centrale di Partinico, che gioca nella Sir Susa Scai Perugia, reduce da un'annata costellata da infortuni, ha messo la firma sul trionfo degli azzurri.Soltanto poche settimane fa tutto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

