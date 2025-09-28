Pallavolo la nazionale si conferma campione del mondo
VITTORIA MONDIALI NAZIONALE ITALIANA VOLLEY, SINDACA SALIS: «COMPLIMENTI A FEDERAZIONE, GRUPPO AZZURRO, CT DE GIORGI E AL NOSTRO LUCA PORRO, CRESCIUTO NELLA COLOMBO GENOVA» La nazionale italiana si è laureata campione del mondo per la seconda volta di fila, la quinta in totale. Gli azzurri hanno. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
In questa notizia si parla di: pallavolo - nazionale
Pallavolo: la Nazionale Under 21 a Urbino, tra amichevoli e visita a Palazzo ducale
La Nazionale femminile di pallavolo trionfa nella VNL 2025: record e orgoglio italiano anche online con Erreà Sport e Fattoretto Agency
“Adesso Pasta”: governo e nazionale di pallavolo insieme per il più italiano degli alimenti: al bando criminalizzazioni e luoghi comuni
Italvolley nella storia! La Nazionale maschile replica il trionfo al femminile e sale sul trono dei Mondiali di pallavolo! Battuta la Bulgaria 3-1 a Manila! Approfondisci qui https://bit.ly/3IzIzWw #MWCH2025 Federazione Italiana Pallavolo - facebook.com Vai su Facebook
Dopo lo straordinario successo della Nazionale femminile, anche gli Azzurri della pallavolo conquistano l’oro ai Mondiali, per la seconda volta consecutiva. Siete l'orgoglio di un'Italia che vince! - X Vai su X
La meravigliosa Italia di Fefè De Giorgi si conferma campione del mondo di pallavolo: sconfitta la Bulgaria - Il bis degli azzurri nella rassegna iridata nelle Filippine dopo il titolo conquistato 3 anni fa in Polonia. Si legge su trentotoday.it
Volley maschile: Italia campione del mondo. Successo a guida pugliese La nazionale di De Giorgi conferma il titolo iridato, in finale il successo per 3-1 sulla Bulgaria - In finale la squadra allenata da Ferdinando De Giorgi ha giocato all’insegna del continuo richiamo alla ... Segnala noinotizie.it