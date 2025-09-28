Pallavolo Italia campione del mondo Mattarella | Vi aspetto al Quirinale

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha invitato la nazionale maschile di pallavolo al Quirinale mercoledì 8 ottobre. 🔗 Leggi su Golssip.it

pallavolo italia campione del mondo mattarella vi aspetto al quirinale

