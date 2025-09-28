Pallavolo Italia-Bulgaria 3-1 | gli azzurri campioni del mondo
Roma, 28 set. (askanews) – L’Italia batte la Bulgaria ed è campione del mondo! Vittoria netta dei ragazzi di De Giorgi che vincono 3-1 la finale con i parziali di 25-21, 25-17, 17-25, 25-10. Percorso straordinario degli azzurri che, dopo aver chiuso al secondo posto ai gironi (in cui è arrivata l’unica sconfitta, quella contro il Belgio per 3-2), nella fase a eliminazione diretta sono saliti sempre più di livello, battendo nell’ordine Argentina, Belgio e Polonia sempre per 3-0. Per l’Italia arriva il 5° Mondiale della storia, il secondo consecutivo dopo quello vinto nel 2022. Anno magico per la pallavolo italiana che dopo la vittoria dell’oro nel femminile, conquista il Mondiale anche nel maschile. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
