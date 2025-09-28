Pallavolo gran finale azzurro

L’Italia di pallavolo maschile giocherà la finale del Campionato Mondiale che si sta disputando a Pasay, nelle Filippine. A poche settimane di distanza dall’oro iridato della squadra femminile, l’intero movimento . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Italia-Bulgaria, finale Mondiali pallavolo maschile 2025: a che ora e dove vederla in diretta - 0 la Polonia in semifinale, si gioca il titolo, da campione in carica, contro la nazionale bulgara ... Come scrive today.it

Mondiali volley: è grande Italia, in finale con la Bulgaria - L'Italia della pallavolo continua a sognare anche grazie alla formazione maschile.

