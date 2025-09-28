Pallanuoto femminile Rapallo accede ai gironi di Champions League Trieste retrocede in Euro Cup
Il Rapallo si qualifica alla fase a gironi della Champions League 2025-2026 di pallanuoto femminile, mentre il Trieste retrocede in Euro Cup: questi i verdetti maturati per le compagini impegnate nel Girone D delle qualificazioni del massimo torneo continentale, disputato a Dunaujvaros, in Ungheria. Nell’ultima giornata del raggruppamento, infatti, le spagnole del Assolim Matarò superano il Trieste con il punteggio di 16-11: le iberiche, dopo aver battuto il Rapallo nella giornata di ieri, chiudono il girone a punteggio pieno e passano alla fase a gironi di Champions League da prima classificata. 🔗 Leggi su Oasport.it
