Pallamano Serie A | Macagi Cingoli ko terza vittoria di fila per la Junior Fasano

Today.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Terzo successo consecutivo per la Junior Fasano, che, nel Palazzetto dello Sport di contrada Vigna Marina, supera con una prestazione decisamente convincente la Macagi Cingoli con il punteggio di 33-27.Nella gara, valida per il 4° turno della Serie A Gold, l’equilibrio dura solo nei primi minuti. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: pallamano - serie

Pallamano: pubblicato il calendario della Serie A Gold. Si parte i primi di settembre

Pallamano Serie A Gold. "La Macagi può fare un bel campionato»

Pallamano, pronostici rispettati nella prima di Serie A1

Pallamano: colpaccio Pressano nella Serie A Gold, Teamnetwork solo in testa - Ecco come sono andate le cose nel dettaglio per gli incontri in agenda ... Da oasport.it

pallamano serie macagi cingoliLa Junior Fasano vince e convince - Terzo successo consecutivo per la Junior Fasano, che, nel Palazzetto dello Sport di contrada Vigna Marina, supera con una prestazione decisamente ... Riporta osservatoriooggi.it

Cerca Video su questo argomento: Pallamano Serie Macagi Cingoli