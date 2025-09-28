Pallamano Serie A | Macagi Cingoli ko terza vittoria di fila per la Junior Fasano
Terzo successo consecutivo per la Junior Fasano, che, nel Palazzetto dello Sport di contrada Vigna Marina, supera con una prestazione decisamente convincente la Macagi Cingoli con il punteggio di 33-27.Nella gara, valida per il 4° turno della Serie A Gold, l’equilibrio dura solo nei primi minuti. 🔗 Leggi su Today.it
