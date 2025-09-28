PALINSESTI 5-11 OTTOBRE 2025 | GUIDA TV COMPLETA RAI MEDIASET LA7 TV8 E NOVE

Palinsesti Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7d dal 5 all’11 ottobre 2025 Rai1 D: Balene: Amiche per Sempre (34) 1ªTv L: Blanca 3 (26) 1ªTv M: Il Commissario Montalbano (815) R M: Il Commissario Montalbano (915) R G: La Ricetta della Felicità (34) 1ªTv V: Tale e Quale Show (38) S: Estonia-Italia + Ballando con le Stelle (313) Canale 5 D: La Notte nel Cuore 1ªTv L: Grande Fratello M: Buongiorno, Mamma! 3 (44) 1ªTv M: Io Canto Family G: La Notte nel Cuore 1ªTv V: Tradimento 1ªTv S: Tu Sì Que Vales (311) Altre segnalazioni Nessuna segnalazione Altre segnalazioni Leggi qui Rai2 D: N.C.I.S. + NCIS Origins (1522) 1ªTv L: Boss in Incognito (44) M: Freeze (46) M: Occhi di Gatto (34) 1ªTv G: Ore 14 Sera V: S: Italia 1 D: Le Iene L: I Mercenari 3 M: Retribution 1ªTv M: 3 Days to Kill G: V: Pirati dei Caraibi: Maledizione Prima Luna S: L’Era Glaciale 3: L’Alba dei Dinosauri Altre segnalazioni Dal 0610, ore 11:10 – I Fatti Vostri Altre segnalazioni Dal 0610, ore 14:25 – I Simpson 1ªTv Rai3 D: PresaDiretta L: Lo Stato delle Cose M: M: Chi l’ha Visto? G: V: FarWest S: Sapiens: Un Solo Pianeta Rete 4 D: Fuori dal Coro L: Quarta Repubblica M: È Sempre Cartabianca M: RealPolitik G: Dritto e Rovescio V: Quarto Grado S: Altre segnalazioni Dal 0610, ore 13:15 – Passato e Presente Altre segnalazioni Nessuna segnalazione La7 D: Il Cliente L: La Torre di Babele M: DiMartedì M: Lezioni di Mafie G: Piazzapulita V: Propaganda Live S: In Altre Parole La7 Cinema D: L: M: M: G: V: S: Altre segnalazioni Nessuna segnalazione Altre segnalazioni Nessuna segnalazione Tv8 D: I Delitti del Barlume R L: Now You See Me: I Maghi del Crimine M: X Factor: Bootcamp M: 4 Ristoranti G: Blacklight V: Pechino Express 12 (710) 1ªTv free S: 4 Ristoranti R Nove D: Che Tempo Che Fa new L: Little Big Italy 1ªTv M: Corpi da Reato M: Comedy Match R G: Sinceramente Persia 1ªTv V: Fratelli di Crozza S: Accordi & Disaccordi Altre segnalazioni Nessuna segnalazione Altre segnalazioni Nessuna segnalazione Legenda 1°Tv = prima visione 1°Tv free = prima visione in chiaro new = nuova stagione, edizione o trasmissione R = replica CLICCA QUI PER I PALINSESTI DAL 28 SETTEMBRE AL 4 OTTOBRE 2025 Per qualsiasi segnalazione, utilizzare l’apposita area commenti sottostante. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - PALINSESTI 5-11 OTTOBRE 2025: GUIDA TV COMPLETA RAI, MEDIASET, LA7, TV8 E NOVE