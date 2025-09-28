Palermo vs Venezia sesta giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per la sesta giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I rosanero vogliono confermare l’ottimo avvio, mentre I lagunari devono raddrizzare il loro andamento fin qui al di sotto delle aspettative. Palermo-Venezia si giocherà martedì 30 settembre 2025 alle ore 20.30 presso lo stadio Barbera. PALERMO VS VENEZIA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I siciliani arrivano molto carichi a questo appuntamento e in piena lotta per la promozione diretta. La squadra di Inzaghi ha conquistato tre vittorie e due pareggi, che significano undici punti e primato in classifica con Frosinone e Cesena. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

