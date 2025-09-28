Palermo cade per strada durante il nubifragio e viene travolto da un' auto pirata

28 set 2025

Durante il nubifragio lo scorso venerdì un uomo di 64 anni è caduto per strada a Borgo Vecchio a Palermo ed è stato travolto da un mezzo mentre si trovava disteso per strada. Non si sa se una macchina o una moto sta di fatto che l’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 e si trova ricoverato in ospedale al Trauma Center di Villa Sofia in gravi condizioni. I carabinieri stanno cercando di. 🔗 Leggi su Feedpress.me

