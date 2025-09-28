Palermo cade per strada durante il nubifragio e viene travolto da un' auto pirata

Durante il nubifragio lo scorso venerdì un uomo di 64 anni è caduto per strada a Borgo Vecchio a Palermo ed è stato travolto da un mezzo mentre si trovava disteso per strada. Non si sa se una macchina o una moto sta di fatto che l’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 e si trova ricoverato in ospedale al Trauma Center di Villa Sofia in gravi condizioni. I carabinieri stanno cercando di. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Palermo, cade per strada durante il nubifragio e viene travolto da un'auto pirata

In questa notizia si parla di: palermo - cade

Palermo, 23enne cade da gommone e finisce nelle eliche: morto a Mondello

Quattordicenne cade da cavallo lungo i percorsi di Bovo Marina, è in gravi condizioni: trasferita in elisoccorso a Palermo

Palermo, cade dal terrapieno dell’autostrada A29 mentre aspetta i soccorsi

Biker cade a Montagna Longa e si procura una frattura, in azione il soccorso alpino e speleologico palermo.repubblica.it/cronaca/2025/0… - X Vai su X

18 settembre 1959. A Palermo, durante una sparatoria tra mafiosi, cade uccisa la tredicenne Giuseppina Savoca. #nomafiamemorial #nomafiamemorialpalermo #nomafia - facebook.com Vai su Facebook

Palermo, cade per strada durante il nubifragio e viene travolto da un'auto pirata - Una vicenda tutta da chiarire perché l'uomo è lo stesso che ad agosto era rimasto ferito in via Della Cera sempre a Borgo Vecchio ... Riporta msn.com

Palermo, 45enne ucciso a calci e pugni durante lite in strada: fermati due fratelli - Un uomo è morto domenica sera dopo essere stato picchiato per una lite in strada a Partinico (Palermo). Secondo adnkronos.com