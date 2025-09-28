La Roma vince e convince contro il Verona, soprattutto grazie a uno straordinario Artem Dovbyk, ma anche alla rete di Soulé. Una grande prestazione dell’ucraino, accompagnata da gol e grandi giocate, permette ai giallorossi di agguantare i tre punti e di sognare veramente in grande per qeusto campionato. Si sblocca, così, anche l’attacco giallorosso. Queste le pagelle della squadra. Svilar: 6.5 Un’uscita importante nel primo tempo e una parata provvidenziale che salvano la faccia alla Roma. SANTO Celik: 6.5 Oltre a fare la solita prestazione di sostanza, si improvvisa assist man in occasione del gol di testa di Artem Dovbyk. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Pagelle Roma-Hellas Verona 2-0: Dovbyk straordinario, la chiude Soulé