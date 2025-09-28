Pagelle Mondiali ciclismo 2025 | Pogacar intoccabile Evenepoel un gradino sotto Ciccone più che dignitoso
PAGELLE MONDIALI CICLISMO 2025. Tadej Pogacar, voto 10: primo scatto a 100 chilometri dall’arrivo, poi sessanta in solitaria. Tutto troppo facile, praticamente un replay di quanto visto l’anno scorso a Zurigo. Lo sloveno domina su un percorso che sembrava studiato per le sue caratteristiche: stacca tutti i rivali e praticamente sul finale diventa una lunga passerella per il bis iridato. Imbattibile. Remco Evenepoel, voto 8: purtroppo la sfortuna ha giocato un brutto scherzo. I crampi in salita, i tre cambi di bici: non c’è stata possibilità di giocarsi lo scontro diretto ad armi pari con Pogacar. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: pagelle - mondiali
Pagelle Mondiali nuoto 2025: Martinenghi e Ceccon i pilastri, Bottazzo e D’Ambrosio fanno ben sperare
Pagelle Mondiali nuoto 2025: una Quadarella mai vista; sconfitta inattesa per Ceccon
Pagelle Mondiali nuoto 2025: Cerasuolo tocca l’apice, giornata nera per Razzetti, stecca la 4×100 mista mista
Mondiali Volley, le pagelle di Italia-Belgio: Giannelli sontuoso, Russo spettacolare, e De Giorgi sornione - facebook.com Vai su Facebook
Mondiali Volley, le pagelle di #ItaliaBelgio: #Giannelli sontuoso, #Russo spettacolare, e #DeGiorgi sornione Vai su X
Mondiali di ciclismo 2025, Tadej Pogacar l'ha rifatto - Tadej Pogacar ha vinto per la seconda volta di fila i Mondiali di ciclismo dopo aver pedalato da solo per 66 chilometri. ilfoglio.it scrive
Mondiali ciclismo 2025 oggi: orari, percorso, favoriti, tv. Pogacar contro tutti, Evenepoel ci crede e Ciccone sogna - Finalmente è il grande giorno, quello della prova in linea élite ai Mondiali di ciclismo in Ruanda. Segnala oasport.it