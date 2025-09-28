Pagelle Juve Atalanta | ecco chi sono stati i migliori e i peggiori in campo del big match dell’Allianz Stadium – VIDEO

Juventusnews24.com | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pagelle Juve Atalanta, i giudizi sui protagonisti del match di ieri: promossa a pieni voti la serata del colombiano, sugli altri due. Tutti i commenti. Il giorno dopo il pareggio contro l’ Atalanta, è tempo di giudizi. Dagli studi televisivi, le analisi di  Paolo Rossi  e  Chiara Aleati  si sono concentrate in particolare sulle nuove leve e sui giocatori entrati a gara in corso, protagonisti di una serata dai due volti. Se da un lato c’è una favola da celebrare, dall’altro ci sono due prestazioni giudicate insufficienti, che hanno pesato sul risultato finale della  Juventus. Pagelle Juve: i voti di Adzic, Cabal e Zhegrova. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

pagelle juve atalanta ecco chi sono stati i migliori e i peggiori in campo del big match dell8217allianz stadium 8211 video

© Juventusnews24.com - Pagelle Juve Atalanta: ecco chi sono stati i migliori e i peggiori in campo del big match dell’Allianz Stadium – VIDEO

In questa notizia si parla di: pagelle - juve

Juve-Reggiana, le pagelle: bentornato Bremer, 6,5. Kelly e Kalulu 5, altro che certezze...

Pagelle Borussia Dortmund Juve: Cambiaso ritrovato, Yildiz-Conceicao-David stuzzicano, che versione di Kalulu VOTI

Pagelle Juve Juventus Next Gen: Vlahovic tra gol e fischi, Douglas Luiz manda segnali VOTI

pagelle juve atalanta sonoPagelle Juve: Openda disastroso, Zhegrova da calcio a 5, finalmente Cabal - Voti e giudizi della squadra di Tudor dopo il pari contro l’Atalanta allo Stadium: Cambiaso più a fuoco, Adzic frettoloso ... Lo riporta tuttosport.com

pagelle juve atalanta sonoJuventus-Atalanta 1-1 pagelle: Cabal salva Tudor, Sulemana come Lookman, la Dea chiude in 10 - 1, i top e flop e pagelle: Sulemana sblocca la gara con un gol strepitoso. Segnala sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Pagelle Juve Atalanta Sono